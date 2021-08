Eduardo Bolsonaro foi a Araquara pedir a destituição do prefeito por ter decretado confinamentos

O lockdown adoptado na cidade do interior de São Paulo transformou o prefeito em alvo do Presidente Jair Bolsonaro, crítico de medidas restritivas para controlar a pandemia de covid-19.

No mesmo momento em que o pai, o Presidente Jair Bolsonaro enfrenta mais de 120 pedidos de destituição (impeachment), o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) viajou até Araraquara, a 273 km de São Paulo, para entregar um pedido de destituição do prefeito da cidade, Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores.