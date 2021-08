MUBI pede “vontade política” para pôr mais portugueses a pedalar e recuperar atraso na estratégia nacional

O país tem como objectivo alcançar 7,5% das deslocações diárias em bicicleta, em 2030, uma repartição que deveria ir aos 10%, nas cidades. Mas os espaços urbanos continuam a ser pontos de conflito entre utilizadores e esta esta terça-feira, em Braga, registou-se mais um acidente entre um ciclista e um veículo ligeiro no centro histórico da cidade. O ciclista, de 59 anos, foi transportado para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros e, segundo o Gabinete de Relação Públicas da PSP, estava consciente e responsivo, sendo o transporte para o hospital “apenas por precaução”.

O Bicycle Mayor de Braga, Mário Meireles, defende que existe na cidade “um nível de atropelamentos demasiado grande para se andar de bicicleta. É preciso reverter a situação com medidas de recuperação do espaço público que o tornem mais seguro”.

A colisão ocorreu em frente a uma escola, perto de uma zona residencial e num local “onde há alguns abusos”, relata o bracarense. Nas redes sociais, uma fotografia mostrava o vidro pára-brisas do carro envolvido na colisão partido. Segundo este activista, pela fotografia “vê-se que o impacto foi grande. A projecção foi desde a via até uns largos metros dentro do passeio”, relembra.

O acidente ocorre cerca de um mês após a morte de uma ciclista em Lisboa, que motivou vigílias em várias cidades. De acordo com Mário Meireles, o caso desta terça-feira não gerou uma reacção semelhante mas, nota, esta é “uma questão importante que diz respeito a todos os acidentes que acontecem no país. As manifestações estão a acontecer porque começa a ficar inaceitável que isto aconteça e pouco ou nada se faça. É preciso reorganizar as cidades”.