O que se passa com Matt Damon: usa ou não um termo homofóbico?

O actor de Stillwater defende-se de acusações depois de uma entrevista onde fala sobre as “mudanças na masculinidade moderna”.

Recentemente, em entrevista ao Sunday Times, o actor norte-americano Matt Damon contou uma história familiar que envolvia um termo homofóbico, a reacção da filha e a sua tomada de consciência para não voltar a usar a expressão. Contudo, as reacções de indignação não se fizeram esperar e o actor veio agora esclarecer que não usa esse tipo de expressões e é um apoiante incondicional da comunidade LGBTQ +.

A entrevista foi publicada no sábado, primeiro dia de Agosto, e o actor fala sobre as “mudanças na masculinidade moderna”, contando que deixara de usar determinada expressão, comum quando era criança, mas que hoje tem um significado diferente e dá um exemplo concreto, dizendo que, em casa, fez uma piada onde usou a palavra, o que levou a filha adolescente a levantar-se da mesa. “Ela foi para o quarto e escreveu um longo e lindo tratado sobre como essa palavra é perigosa. Eu disse: ‘Eu retiro [a expressão dita].’ Eu compreendi.”

Levantada a polémica — aparentemente o actor usaria a palavra até esta tomada de consciência, interpretou quem leu a entrevista —, o actor sentiu a necessidade de esclarecer as palavras ditas. O actor, que pode ser visto no filme Stillwater, sobre um pai norte-americano que vai para França depois de a filha ser acusada de ter matado uma colega, garante que nunca usou uma calúnia gay na sua vida pessoal, mas em filmes já o fez ao assumir determinados papéis, mas nunca fora da tela, garante. “Essa conversa com minha filha não foi um despertar pessoal”, defende. “Eu não uso calúnias de qualquer tipo”, acrescenta na mesma declaração.

O que aconteceu, continua o actor de 50 anos, é que cresceu em Boston a ouvir a palavra, o que não significa que a usasse. “Expliquei [à minha filha] que essa palavra era usada constantemente e disse-a num filme, em 2003. Por sua vez, ela expressou a sua incredulidade sobre como é que houve um tempo em que essa palavra era usada sem pensar. Para minha admiração e orgulho, ela foi extremamente articulada sobre até que ponto essa palavra teria sido dolorosa para alguém na comunidade LGBTQ +”.

Matt Damon explica ainda que sentiu orgulho pela paixão, valores e desejo de justiça social da sua filha. E termina defendendo a comunidade LGBTQ +, reafirmando que a apoia. O actor tem três filhas: Isabella, 15 anos; Gia, 12; e Stella, 10. Casado desde 2005 com a argentina Luciana Barroso, tem ainda uma filha adoptiva do anterior casamento da mulher, Alexia, 22 anos.