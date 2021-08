Ganhou ouro em Tóquio, mas foi o tricô que tornou Tom Daley viral nas redes sociais

“A única coisa que me manteve são durante todo este processo [confinamentos e adiamento dos Jogos Olímpicos] foi o meu amor pelo tricô, o croché e todas as coisas de coser”, contou atleta britânico.

Não é só na prova de saltos sincronizados para a água ─ digna da medalha de ouro que venceu ─ que Tom Daley chama a atenção das câmaras. Nas bancadas, enquanto assistia à final de salto em trampolim de três metros, o atleta foi apanhado numa actividade que não entra nesta competição: a tricotar. O jovem de 27 anos, um ícone nacional do Reino Unido e um activo defensor dos direitos LGBTI, agora também veio provar que o tricô não é só para velhinhas.

No domingo, com o equipamento britânico vestido e de máscara posta, Tom Daley tricotava uma peça de lã lilás nas bancadas do Centro Aquático, em Tóquio. O momento foi captado pelas câmaras, na terceira ronda de mergulhos de trampolim, pouco depois da atleta chinesa Shi Tingmao ter completado o seu segundo mergulho. Nesse momento, não estavam nadadores ingleses em competição e, por isso, o jovem decidiu entreter-se nas bancadas.

Nothing to see here - just @TomDaley1994 having a knit at the diving ??#TeamGB pic.twitter.com/TzDETYW28a — Team GB (@TeamGB) August 1, 2021

Inicialmente, pensou-se que estaria a tricotar um gorro para o filho, Robbie, de três anos, fruto da relação com o produtor e guionista norte-americano Dustin Lance Black, de 47 anos, com quem casou em 2017 — Daley assumiu-se como homossexual aos 19 anos, num vídeo publicado no YouTube —, afinal, o atleta olímpico estaria a tricotar uma camisola de malha para animais de estimação.

Tom Daley diz que tricotar é a sua “arma secreta”. Esta segunda-feira publicou imagens das várias camisolas que já fez para cães. “Era isto que estava a fazer na piscina ontem”, escreveu o atleta. Na semana passada, na sua página de Instagram dedicada ao tricô, publicou a fotografia da protecção em malha que tricotou para a sua medalha de ouro, para prevenir que fique “arranhada”. A bolsa é tricotada com o padrão da bandeira do Reino Unido de um lado e a japonesa de outro. “A única coisa que me manteve são durante todo este processo [confinamentos e adiamento dos Jogos Olímpicos] foi o meu amor pelo tricô, o croché e todas as coisas de coser”, contou aos mais de 100 mil seguidores da sua página de Instagram.

As imagens do jogador a tricotar nas bancadas do Centro Aquático rapidamente se tornaram virais. “Tenho um novo ídolo”, escreveu uma utilizadora italiana, no Twitter. “Existe o homem perfeito? Sim”, comentou, por sua vez, outro. Já a britânica Rossana Lockwood parece ter falado por todos os ingleses: “Só a confirmar o estatuto de tesouro nacional aos meus olhos”. Outra utilizadora sugere que o nadador possa ter iniciado uma tendência, a corrida ao material para tricotar: “E de repente as vendas das agulhas de tricotar dispararam mais rápido do que quando Kate Middleton usa um vestido da uma marca de high street.”

Just confirming his National Treasure status in my eyes https://t.co/gY6FWXtVnq — Rosanna Lockwood (@Roolockwood) August 1, 2021

Esta é a quarta vez que Tom Daley participa nos Jogos Olímpicos. Estreou-se em 2008, em Pequim, com apenas 14 anos. Em Tóquio, tornou-se o primeiro atleta britânico de saltos para a água a ganhar três medalhas olímpicas, somando o ouro às duas medalhas de bronze que já tinha. Como parte das restrições da pandemia, os atletas olímpicos devem abandonar a capital japonesa até 48 horas depois de competirem, mas o jovem ainda tem mais um salto de dez metros para fazer. O último mergulho de Daley em Tóquio deverá acontecer no próximo sábado, 7 de Agosto. Até lá, pode ser encontrado a tricotar nas bancadas.