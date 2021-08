Soajo ganhou um espaço onde podemos cuidar das nossas bicicletas

O Município de Arcos de Valdevez abriu oficialmente o Centro de Bicicletas & Caminhadas, em Soajo, inserido no projecto Aldeias do Alto Minho – Walking & Cycling, da CIM Alto Minho.

A empreitada, no montante de 45.420,10 euros, surge com o propósito de “melhorar a experiência turística” e de “promover o espaço rural”, através da fruição mais sustentada dos recursos naturais e patrimoniais, em Soajo.

Inserido no Parque Nacional da Peneda-Gerês, o Centro tem uma instalação de apoio para que os praticantes da modalidade possam usufruir de alguns equipamentos, como instalações sanitárias, equipamentos de lavagem de bicicletas, ponto de lavagem e secagem de roupa dos ciclistas, estação de reparação de bicicletas, zona para carregamento de ebikes e zona de estacionamento.

De igual modo foi adjudicado o fornecimento e colocação de equipamento e sinalética de percursos cicláveis, no valor de 75 mil euros.

A operação Aldeias do Alto Minho – Walking & Cycling, no âmbito do programa Valorizar - Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, é cofinanciada pelo Turismo de Portugal, com um Investimento Elegível de 93.530 euros e Comparticipação de 84 177 euros.