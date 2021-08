Já podemos voltar a subir à Torre dos Clérigos à noite

A Torre reabriu a 15 de Abril e desde então já por lá passaram mais de cem mil visitantes. O preço do bilhete para adultos mantém-se nos cinco euros por pessoa.

Durante um mês, entre os dias 5 de Agosto e 5 de Setembro, volta a ser possível subir à Torre dos Clérigos para observar a cidade desde um dos seus pontos mais altos.

De segunda a quinta, o horário vai até às 21h e à sexta, sábado e domingo prolonga-se até às 23h. Os bilhetes podem ser adquiridos na entrada do monumento, mantendo-se o preço do bilhete para adultos nos cinco euros por pessoa.

O programa Clérigos by Night teve início no Verão de 2015 “para colmatar a pouca oferta cultural disponível a partir das 18h que a cidade do Porto tinha até então”. “É um gosto imenso ver a cidade a retomar os seus visitantes”, destaca em comunicado o padre Manuel Fernando, presidente da instituição.

“Reabrimos no dia 15 de Abril de 2021 e temos vindo a sentir um crescimento mês após mês. Esperamos que estas próximas medidas de desconfinamento ajudem a alavancar a economia e restantes activos.”

Desde a reabertura, já foram mais de cem mil os visitantes que entraram para conhecer a torre, o museu e igreja dos Clérigos, sendo que neste momento de pandemia o mercado interno e o mercado espanhol equivalem a metade das visitas, somando-se os franceses (20%), italianos, alemães e holandeses. Destaca-se ainda a presença dos mercados do Leste da Europa, nomeadamente a Polónia, República Checa, Hungria, Roménia, e Bulgária, que “no passado não tinham tanta expressão”, confirma o presidente da Irmandade dos Clérigos.