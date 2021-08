Beijou o pódio e levou chucha — a segunda medalha olímpica de Fernando Pimenta em imagens

Fernando Pimenta conquistou com uma medalha de bronze esta terça-feira no K1 1000m, a segunda medalha olímpica da sua carreira (foi prata com Emanuel Silva em 2012) e a terceira de Portugal nestes Jogos. Um sonho cumprido, disse o canoísta de Ponte de Lima, que subiu ao pódio com uma chucha cor-de-rosa, um sinal para a sua filha pequenina Margarida, que nasceu em Dezembro.

Mas o canoísta que tem 105 medalhas no currículo quer mais. “Este é um dos sonhos, falta o outro, ser campeão olímpico.”

Fernando Pimenta conquista medalha de bronze​