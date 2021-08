Simone Biles, a medalha da coragem

Norte-americana apareceu no último dia da ginástica artística em Tóquio e ainda conseguiu ficar com o bronze, atrás de duas chinesas.

Uma hora antes da final da trave, o último dia da ginástica artística em Tóquio, o Centro de Ariake já estava tão cheio quando podia estar nestes Jogos da pandemia sem espectadores. Quem lá estava, incluindo Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional, tinha apenas um nome na cabeça. E quando a mulher que responde pelo nome de Simone Biles ficou à vista de todos, ouviu-se a que terá sido a maior ovação destes Jogos Olímpicos.

A ginasta norte-americana que tinha tido a coragem de abdicar da competição porque sentia que não estava bem, estava ali. Simplesmente isso. Nem precisava de medalhas. Estar ali era mais um acto de coragem, o de subir para a trave, fazer o exercício e terminar.

Simone Biles regressou para ganhar uma última medalha nos Jogos de Tóquio, a de bronze, na trave, tal como acontecera há cinco anos no Rio de Janeiro, à qual junta uma de prata na competição por equipas para a qual pouco contribuiu. Bem longe da campanha do ouro que se antecipava, com seis possíveis títulos olímpicos para juntar aos quatro que conquistara em 2016. Em Tóquio, esse cenário rapidamente deixou de ser prioritário porque Simone escolheu a sua própria saúde à frente de tudo o resto. Quando se sentiu confortável, reapareceu e iluminou os Jogos.

A norte-americana foi a terceira a subir para a trave. Pó talco nas mãos, uma última pausa antes do exercício, coisas que já tinha feito centenas de vezes eram agora uma novidade nesta semana. Durante cerca de 90 segundos, fez o exercício praticamente sem falhas, com um par de momentos em que o desequilíbrio parecia maior do que realmente foi, mas com uma saída muito diferente do que costuma apresentar, mais simples, sem um dos movimentos ao qual deu o nome. Por isto, a nota de dificuldade foi mais baixa do que três das outras sete finalistas (6.100). Mas não parecia nervosa ou ansiosa.

“Mudei a saída à última hora, era algo que eu não fazia desde os 12 anos”, contaria no final a ginasta norte-americana que ofuscou completamente as duas chinesas que ficaram à sua frente na final, Guan Chenchen (ouro) e Tang Xijing (prata). Quase todas as perguntas na conferência de imprensa pós-final foram para Biles, que nem sequer esperava ter um grande resultado na final. “Nem pensava que fosse dar medalha.”

A medalha não era o objectivo para esta presença na última final individual da ginástica artística feminina, ela que tinha saído a meio da final por equipas e abdicado do all-around, paralelas assimétricas e solo, finais para a qual também se tinha qualificado. Simone Biles queria ultrapassar o bloqueio mental que se instalou na sua cabeça e que a própria não consegue explicar. Chegou a dizer que tinha deixado de ter a noção do próprio corpo quando estava no ar e que isso colocava em perigo a sua integridade física. Não conseguia rodopiar, tinha aquilo que chamou de “twisties”.

Não era este o papel que estava destinado a Simone Biles há duas semanas, mas ela não deixou de representar um papel importante, o de chamar a atenção para as questões da saúde mental em atletas de alta competição e a fadiga competitiva. E ela sabe bem do que fala – já ganha títulos mundiais desde os 16 anos, competição onde já conquistou 25 medalhas (um recorde), 19 das quais de ouro. E fê-lo num contexto em que o silêncio protegeu um abusador, Larry Nassar, o médico que abusou de centenas de ginastas, incluindo a própria Simone.

Talvez tudo isto tenha estado na cabeça de Simone Biles quando decidiu não ser a grande conquistadora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. “Não somos entretenimento, somos humanos”, foi outra das frases fortes que deixou neste seu dia que não é claro ter sido o último da carreira. “Primeiro, tenho de processar estes Jogos”, disse. Depois, logo se verá se ainda estará daqui a três anos em Paris. A decisão será apenas dela.