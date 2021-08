No reencontro com Rui Vitória, é o Benfica que terá mais a perder

Não é uma “final” como a 15 de Setembro do ano passado, quando num confronto único realizado em Salónica, o Benfica foi derrotado pelo PAOK de Abel Ferreira e, logo no primeiro jogo oficial, falhou um dos principais objectivos da época: a entrada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Quase um ano depois, Jorge Jesus volta a ter como o primeiro obstáculo na corrida aos milhões da Champions uma equipa (Spartak Moscovo) treinada por um português (Rui Vitória), mas, desta vez, os “encarnados” vão ter o conforto de terem, na semana seguinte, em Lisboa, a possibilidade de corrigir algum deslize na Rússia. No entanto, no duelo entre Jesus e Vitória (18h, SPTV1), a pressão e a responsabilidade estará quase toda do lado do técnico do Benfica.

“Falhámos na temporada passada, não podemos falhar nesta. Um clube desta dimensão tem de estar na Liga dos Campeões. O dinheiro é importante, mas o prestígio desportivo, num clube com uma dimensão europeia como o Benfica, é importantíssimo. Não podemos não estar na Liga dos Campeões. Tenho a certeza de que Rui Vitória não vai ganhar a Jorge Jesus.” Estas palavras têm menos de uma semana, foram ditas por Rui Costa na primeira entrevista como presidente do Benfica, e não deixam dúvidas sobre o peso que terão para as “águias” as eliminatórias de acesso à Liga dos Campeões.

Com o desastre de Salónica ainda bem fresco na memória dos benfiquistas, Jesus terá, em teoria, a sua equipa melhor preparada do que tinha no arranque da temporada passada, mas, em contraponto, o nível de exigência a valia deste Spartak é, no papel, superior à do PAOK da última época.

Com apenas três mil dos 45.360 lugares da Otkyrtie Arena ocupados por adeptos, limitação imposta pela restrições da covid-19, o Spartak vai estrear-se em Moscovo depois de duas jornadas na Liga russa onde jogou como visitante e, na derrota (Rubin Kazan) e na vitória (Krykya Sovetov) dos moscovitas, deu para perceber que Vitória tem privilegiado o 4x2x3x1, com Dzhikiya e Gigot a formarem a dupla de centrais, Moses garantido numa das alas e Sobolev a surgir como principal ameaça à defesa benfiquista. De fora da equipa moscovita ficará, porém, uma das suas principais figuras: o internacional holandês Quincy Promes não recuperou de lesão.

Para vencer o braço de ferro com Vitória, Jesus viajou para a capital russa com 25 jogadores, mas terá baixas importantes como André Almeida, Darwin e Yaremchuk. No entanto, no “onze” titular dos “encarnados” na partida no Norte de Moscovo, deverá estar, pelo menos, uma das novas contratações: João Mário. O nome dos titulares estará, no entanto, condicionado pelo esquema táctico que o Jesus vai escolher, mas ontem, na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador deixou pistas sobre a estratégia que vai apresentar.

Sem grandes rodeios, o técnico referiu que na pré-época trabalhou “com uma estrutura de quatro” na defesa, pelo que será “normal que a equipa mantenha o que fez”.

Seguindo o mesmo raciocínio, o treinador admitiu que Gonçalo Ramos será titular ao lado de Seferovic. “Vamos contar com os que fizeram a pré-época e o Gonçalo tem sido mais utilizado. É um menino que está a crescer muito e, como é normal, o Haris [Seferovic] e o Gonçalo estão mais adaptados do que o Vinícius e o [Rodrigo] Pinho. As minhas escolhas serão por jogadores que conhecem a equipa.”

Não fugindo à questão do afastamento de Luís Filipe Vieira da presidência do clube – “Para todos foi uma surpresa” -, Jesus evitou o confronto de palavras com Rui Vitória: “Quem se vai defrontar são duas equipas e não dois treinadores. Tenho que respeitar um rival que tem uma equipa técnica portuguesa e a quem desejo que seja muito feliz na Rússia a partir dos dois jogos que vai ter com o Benfica.”

O discurso polido de Jesus surgiu um par de horas depois de o treinador do Spartak falar. E Vitória não foi tão politicamente correcto. Catalogando o diferendo com Jesus, que se arrasta desde que o técnico dos russos substituiu Jesus no Benfica, como “uma novela” que “se gosta de alimentar”, o ribatejano garantiu que “não é por estar no estrangeiro que as coisas se vão alterar”: “Até à data nunca falámos, também não vai ser agora, obviamente.”

Sem falar de Jesus, Rui Vitória centrou-se na equipa do Benfica dizendo que o clube tem “jogadores de inegável qualidade”, que “são internacionais pelas suas selecções” e estão “habituados a altos níveis de competição”. “Benfica está forte e eventualmente melhor do que aquela equipa que treinei”, concluiu.