PSV, possível rival do Benfica, continua a impressionar

O PSV Eindhoven deu um passo importante para garantir a qualificação para o play-off de acesso à Liga dos Campeões, onde pode ter como rival o vencedor da eliminatória entre o Benfica e o Spartak Moscovo. Nos Países Baixos, a equipa comandada pelo alemão Roger Schmidt bateu o Midtjylland, por 3-0. Nos restantes jogos da terceira pré-eliminatória de acesso à Champions disputados nesta terça-feira, destaque ainda para os triunfos fora de Mónaco e Shakhtar e para o empate caseiro do Olympiacos, treinado por Pedro Martins.

No Philips Stadion, o PSV voltou a deixar uma boa imagem, após afastar na ronda anterior o Galatasaray, com um total de 7-2. Com Bruma no banco, os holandeses colocaram-se a vencer aos 19’, com um golo do jovem avançado inglês Madueke, e, nos 15 minutos seguintes, Götze e Gakpo fixaram o marcador final em 3-0.

Para outra equipa nórdica, a noite correu um pouco melhor. Em Malmoe, num duelo de técnicos que brilharam como jogadores (o dinamarquês Tomasson no banco sueco; o inglês Gerrard do lado escocês), o campeão da Suécia esteve a ganhar o Rangers por dois golos de diferença, mas Steven Davis marcou no período de descontos e atenuou a derrota escocesa (2-1).

Na Grécia, o Olympiacos evitou uma derrota caseira frente ao Ludogorets a três minutos dos 90, graças ao golo de Camará, enquanto em Praga e com Gelson Martins a titular, o Mónaco venceu o Sparta por uma margem segura: 2-0.

Resultados Sparta Praga-Mónaco, 0-2 Malmoe-Rangers, 2-1 Genk-Shakhtar Donetsk, 1-2 PSV-Midtjylland, 3-0 Cluj-Young Boys, 1-1 Estrela Vermelha-Sheriff, 1-1 Olympiacos-Ludogorets, 1-1 Quarta-feira Sp. Moscovo-Benfica - 18h, SPTV Ferencvaros-Slavia Praga - 19h D. Zagreb-Legia - 19h

Após cinco épocas com treinadores portugueses (Paulo Fonseca e Luís Castro), o Shakhtar tem agora um técnico italiano, e Roberto de Zerbi entrou com o pé direito nas provas europeias: com o ex-benfiquista Pedrinho a titular, os ucranianos venceram na Bélgica o Genk, por 2-1.

Na Roménia, um golo a abrir (para os romenos) e outro a fechar (para os suíços), ditou um empate entre o Cluj e o Young Boys (1-1).