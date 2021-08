Pichardo avança para a final do triplo salto, Évora e Pereira ficam de fora

Portugal terá apenas um representante na final do triplo salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Pedro Pablo Pichardo qualificou-se sem grandes dificuldades para a final do triplo salto nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O saltador do Benfica foi mesmo o melhor das qualificações, com um segundo salto a 17,71m, bem acima da marca pedida (17,05m).

Pichardo foi o único dos três portugueses a apurar-se para a final. Para Nélson Évora foi um último dia olímpico bastante penoso. O grande campeão português nunca pareceu confortável na qualificação, evidenciado até algum sofrimento na perna direita. Fez nulo no primeiro salto, depois marcou 15,39m, fechando com outro nulo.

O campeão olímpico de 2008 despede-se assim dos Jogos com uma participação bastante discreta, ele que fez um esforço para cumprir uma quinta participação olímpica – anunciou recentemente que fez uma operação ao menisco 18 semanas antes dos Jogos de Tóquio.

Também Tiago Pereira falhou a qualificação para a final. O melhor que conseguiu foi um segundo salto a 16,71m.