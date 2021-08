Não foi o final desejado, mas Jorge Lima e José Costa terminam a participação nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 no sétimo lugar na classe 49er, garantido a conquista de mais um diploma olímpico para Portugal.

Na “medal race”, a última regata onde apenas participaram as tripulações que estavam no top-10, os dois portugueses foram desclassificados e ficaram sem hipóteses de lutar por um lugar no pódio. Campeões olímpicos no Rio 2016, os favoritos Peter Burling e Blair Tuke perderam o título na última regata para os britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithel.

Depois de na véspera a falta de vento em Enoshima, centro da vela dos Jogos de Tóquio, ter impedido que se realizassem regatas na baia de Sagami, os experientes Jorge Lima e José Costa foram uma das dez tripulações que teve o privilégio de disputar a “medal race”, a regata que contabiliza o dobro dos pontos, com as tripulações a transportarem a totalidade da pontuação obtida nas 12 regatas realizadas na primeira fase da prova.

Com um total de 72 pontos, Jorge Lima e José Costa chegaram à regata decisiva na sexta posição, atrás da Dinamarca (66 pontos), Alemanha (66), Espanha (56), Grã-Bretanha (56) e Nova Zelândia (52).

Embora fosse muito difícil conseguir alcançar o pódio, Jorge Lima tinha garantido que a dupla portuguesa acreditava no seu “potencial” e que, numa “regata de 20 minutos, com os 10 melhores, tudo” podia acontecer.

Porém, a dupla nacional acabou por largar antes do tempo, sendo penalizada com um OCS (On Course Side), somando a pontuação (22 pontos) atribuída ao 10.º classificado.

Na luta pelo título olímpico, Peter Burling e Blair Tuke chegaram à regata das medalhas na primeira posição, mas deixaram fugir a conquista do segundo título olímpico consecutivo. Medalha de prata em Londres 2012 e de ouro no Rio de Janeiro 2016, os velejadores neozelandeses foram terceiros na derradeira regata e acabaram ultrapassados pelos britânicos Dylan Fletcher e Stuart Bithel. Segundos na “medal race”, os alemães Erik Heil e Thomas Plössel ficaram com o bronze.