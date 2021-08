Jorge Jesus admite jogar com Gonçalo Ramos e dois centrais

Jorge Jesus fez na tarde desta terça-feira em Moscovo a antevisão da partida do Benfica na Otkrytie Arena contra o Spartak, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, e admitiu que o “normal” será que defronte a equipa russa com dois defesas centrais e Gonçalo Ramos na equipa titular. O técnico benfiquista procurou ainda fugir a qualquer polémica com Rui Vitória, referindo que “quem se vai defrontar são duas equipas e não dois treinadores”.

Na véspera de fazer a estreia oficial na época 2020/21, Jorge Jesus começou por dizer que os adeptos benfiquistas podem esperar uma equipa “encarnada” com “muita ambição, confiança e uma vontade muito forte de passar a eliminatória”.

Embora alerte que “o crescimento” da sua equipa “será sempre jogo após jogo” e o que o duelo na Rússia “será o primeiro a sério”, Jesus salientou que quer um Benfica “num nível alto” contra o Spartak, desvalorizado a mudança nas regras que retira importância aos golos marcados fora de casa: “Para mim muda pouco. Antes era importante fazer um golo fora, mas vai dar tudo ao mesmo: para ganhares tens que fazer golos. Para mim será sempre igual.”

Sobre a estratégia que será utilizada pelas “águias” no Norte de Moscovo, Jorge Jesus deixou alguns indícios de qual será a táctica que vai apresentar. O técnico referiu que na pré-época trabalhou “com uma estrutura de quatro” na defesa, pelo que será “normal que a equipa mantenha o que fez”.

Seguindo o mesmo raciocino, o treinador admitiu que Gonçalo Ramos será titular ao lado de Seferovic. “Vamos contar com os que fizeram a pré-época e o Gonçalo [Ramos] tem sido mais utilizado. É um menino que está a crescer muito e, como é normal, o Haris [Seferovic] e o Gonçalo estão mais adaptados do que o Vinícius e o [Rodrigo] Pinho. As minhas escolhas serão por jogadores que conhecem a equipa.”

Sem fugir à questão do afastamento de Luís Filipe Vieira da presidência do clube – “Para todos foi uma surpresa. Não influência a forma de trabalhar, a estrutura estava bem montada” -, Jesus evitou o confronto de palavras com Rui Vitória: “Quem se vai defrontar são duas equipas e dois treinadores. Tenho que respeitar um rival que tem uma equipa técnica portuguesa e a quem desejo que seja muito feliz na Rússia a partir dos dois jogos que vai ter com o Benfica.”