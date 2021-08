Fernando Pimenta conquista medalha de bronze

Fernando Pimenta conquistou a medalha de bronze na canoagem olímpica, ao ficar em terceiro na final de K1 1000m nos Jogos de Tóquio. Foi a segunda medalha olímpica para o atleta de Ponte de Lima, após a prata em Londres 2012 no K2 com Emanuel Silva.

Pimenta vinha com a embalagem de um recorde olímpico nas meias-finais, apresentando-se como um dos candidatos às medalhas. Depois de uma falsa partida, Pimenta passou em primeiro aos 250 metros, muito apertado por Balint Kopasz.

O húngaro já liderava a meio da prova e conseguiu segurar a dianteira até ao fim. Pimenta passou em segundo aos 500m e aos 750m, mas cedeu uma posição pouco antes da meta para outro húngaro, Adam Varga. E foi por apenas 76 centésimos de segundo que o português manteve o terceiro lugar, ameaçado pelo alemão Jacob Schopf.

Para Portugal, foi a terceira medalha conquistada em Tóquio, depois da prata de Patrícia Mamona no triplo salto e do bronze de Jorge Fonseca no judo.