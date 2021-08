Brasil e Espanha estão na final do torneio de futebol

Selecção brasileira derrotou o México nos penáltis (4-1) e a selecção espanhola conseguiu o golo da vitória já no final do prolongamento, depois de um empate a zero no tempo regulamentar.

O Brasil derrotou, esta terça-feira, o México nas grandes penalidades (4-1), após um empate a zero no tempo regulamentar e de prolongamento, tendo sido a primeira equipa a carimbar a passagem à final.

A primeira parte da partida teve várias oportunidades para ambas as equipas, mas no segundo tempo o Brasil esteve sempre mais perto de chegar ao golo.

Aos 83’ Richarlison quase fazia o 1-0, depois de um cabeceamento ter acertado em cheio no poste da baliza defendida por Guillermo Ochoa.

As decisões ficaram mesmo para as grandes penalidades, com a “sorte” a ficar do lado dos brasileiros. Os mexicanos falharam as duas primeiras tentativas – uma por defesa de Santos e na outra Vasquez acertou na trave –, com o Brasil a não falhar em nenhuma delas.

Com a presença em mais uma final, o Brasil torna-se na selecção mais medalhada na história do futebol masculino em Jogos Olímpicos, com a sétima medalha.

A selecção brasileira, campeã olímpica em título, vai assim tentar o bicampeonato diante da Espanha, que derrotou o Japão por 1-0.

Depois de um empate a zero no tempo regulamentar, o golo da vitória só chegou no tempo de compensação por intermédio de Marco Asensio ao minuto 114’.

Com esta vitória, a selecção espanhola está de volta a uma decisão do torneio olímpico, depois de ter arrecadado a medalha de prata em Sydney 2000, quando perdeu a final do torneio diante dos Camarões

A final entre o Brasil e a Espanha está marcada para sábado, dia 7 de Agosto. Já o México e Japão vão disputar a medalha de bronze na sexta-feira, dia 6.