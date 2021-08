Aos 21 anos, Duplantis confirma estatuto de “rei” do salto com vara

O sueco Armand Duplantis confirmou nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 um dos títulos mais previsíveis do atletismo, mas sem conseguir associar ao triunfo no salto com vara um recorde mundial.

Aos 21 anos, sem Sam Kendricks em prova, que seria o grande rival, Duplantis junta o ouro olímpico às medalhas de campeão da Europa e da prata no último Mundial. Duplantis não tem rivais na especialidade e em 29 competições em que entrou este ano triunfou em 28.

O sueco nascido nos Estados Unidos passou, mais uma vez, sem vacilar, a barreira dos seis metros, com 6,02m, e, como se esperava, mandou subir a fasquia para os 6,19, o que seria recorde mundial por um centímetro. O recorde não andou longe, mas, para já, terá de esperar um pouco mais.

O norte-americano Chris Nilsen surpreendeu no segundo lugar, com 5,97m, e o campeão do Rio2016, o brasileiro Thiago Braz, apresentou-se de novo muito bem para ser terceiro, com 5,82m.

O antigo campeão olímpico e ex-recordista mundial Renaud Lavillenie, de França, magoou-se no aquecimento e, limitado, teve de contentar-se com o oitavo lugar.