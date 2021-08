Terça, na TV: entre anfíbios, ciclismo e um resgate, sendo Bad Boys Para Sempre

CINEMA

Bad Boys Para Sempre

TVCine Top, 21h30

Em Bad Boys para Sempre, Will Smith e Martin Lawrence estão de regresso às ruas de Miami, a dar corpo aos detectives Mike Lowrey e Marcus Burnett, do Departamento de Narcóticos. Agora, ao mesmo tempo que lidam com problemas a nível pessoal – que incluem mudanças de carreira, envelhecimento e crises de meia-idade –, vão ter de enfrentar Armando Armas, o líder do mais perigoso cartel de drogas a actuar em todo o estado da Flórida. Realizado por Adil El Arbi e Bilall Fallah (a dupla responsável por Black - Amor em Tempos de Ódio e Patser), uma comédia de acção e aventura que fecha a trilogia Bad Boys, iniciada por Michael Bay em 1995.

Argo

AXN, 22h58

Irão, 4 de Novembro de 1979. Militares iranianos invadem a Embaixada dos EUA em Teerão, em retaliação ao apoio ao recém-deposto Xá. Antes dos militantes entrarem no edifício, o pessoal tenta destruir documentos comprometedores. Nesse dia, 52 pessoas foram tomadas como reféns. Porém, no meio do caos que se instala, seis conseguem escapar, escondendo-se em casa de Ken Taylor (Victor Garber), o embaixador canadiano. Apesar da situação ser mantida em segredo pelo Governo americano — e cientes de que é apenas uma questão de tempo até todos serem capturados e mortos —, Tony Mendez (Ben Affleck), um especialista da CIA, desenvolve um plano surpreendente para os salvar: entrar no Irão como uma equipa de filmagens e retirar os diplomatas sãos e salvos. Com argumento de Chris Terrio e realização de Ben Affleck, é baseado em factos verídicos. Ganhou três Óscares: Melhor Filme, Melhor Argumento Adaptado e Melhor Montagem.

O Último Mergulho

TVCine Edition, 23h45

Produzido por Paulo Branco e pela RTP, O Último Mergulho é um dos episódios da série televisiva Os Quatro Elementos. João César Monteiro subordinou-se ao elemento “água” e realizou esta história sobre uma inesperada amizade entre um jovem suicida, um velho marinheiro e três prostitutas. A história apresenta Samuel (Dinis Neto Jorge) a contemplar o Tejo, num cais deserto. É abordado por Eloi (Canto e Castro), um velho marinheiro reformado, que percebe as intenções suicidas de Samuel e consegue impedi-lo de saltar para a água. Leva-o a dar uma volta pela cidade. Lisboa vive os dias festivos de Junho e num bar pouco aconselhável encontram Esperança, (Fabianne Babe), uma prostituta muda que é filha de Eloi, com duas outras colegas, Rosa Bianca (Francesca Prandi) e Ivone (Rita Blanco).

SÉRIE

Sweetbitter

TVCine Emotion, 19h35

Antes do regresso marcado para a segunda temporada de Sweetbitter, a 9 de Agosto, chega a oportunidade de ver os seis episódios que compõem a primeira época. A série segue a jovem Tess (Ella Purnell), que chega a Nova Iorque e consegue emprego num dos melhores restaurantes da cidade — apesar de perceber muito pouco sobre a cultura gastronómica, em geral. E a aprendizagem é entusiasmante e assustadora. Série baseada no bestseller homónimo de Stephanie Danler.

DESPORTO

Há Volta

RTP1, 10h e 14h22

A 82.ª Volta a Portugal — a maior competição de ciclismo nacional — começa a 4 de Agosto e dura até dia 15, com 11 dias de provas para os participantes. Hoje, no programa Há Volta, ficam a conhecer-se as equipas presentes, bem como a história e curiosidades sobre o evento.

Jogos Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

RTP2, 7h e 21h04

Continuamos em dias de provas destes Jogos Olímpicos. Depois de uma manhã dedicada ao que está a acontecer em Tóquio, à noite, exibem-se os melhores momentos do dia.

INFANTIL

De Férias… em Anfibilândia

Disney Channel, 9h50

O mundo de Anfibilândia abre-se às férias do Verão para várias aventuras neste mundo, um pântano selvagem, repleto de pessoas-rãs falantes. Anne, uma rapariga de 13 anos magicamente transportada para este reino mágico, e Sprig, um entusiasmado rapaz-rã, descobrem juntos o poder da amizade. Repete às 15h15 e 21h10.