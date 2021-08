Festival dedicado à obra de Hans Otte em quatro cidades portuguesas a partir de Outubro

Hans Otte: Sound of Sounds é o título do festival, que inclui um ciclo de concertos, teatro musical, exposições e ainda conferências em âmbito académico.

Lisboa, Évora, Guimarães e Viseu acolhem, entre Outubro deste ano e Maio de 2022, um festival dedicado à obra do artista e compositor alemão Hans Otte (1926-2007), que inclui exposições, concertos e conferências, anunciou a organização esta terça-feira.

Hans Otte: Sound of Sounds “instala-se em Lisboa em Outubro e Novembro, chegando a Évora em Dezembro, a Guimarães, em Janeiro e, a Viseu, em Abril e Maio, regressando ainda a Lisboa”, de acordo com o Goethe-Institut, na página sobre o evento e em comunicado.

O festival, que inclui um ciclo de concertos, teatro musical, exposições e ainda conferências no âmbito académico, cruzando públicos e abordagens, dá seguimento a um primeiro momento que aconteceu em Outubro de 2020, com a estreia, em Portugal, de O Livro dos Sons, de Hans Otte, pela pianista Joana Gama.

A organização recorda que “a influência de Hans Otte na divulgação e criação de música contemporânea, na Europa Ocidental do pós-guerra, como director do departamento de música da Radio Bremen, foi significativa, e o próprio Otte – com a ajuda do Goethe-Institut – apresentou um pouco por todo o mundo a sua obra-prima para piano Das Buch der Klänge (O Livro dos Sons), com grande sucesso”. A sua obra inclui, além das peças musicais, instalações sonoras, peças de teatro musical e poemas.

O arranque do festival, marcado para 23 de Outubro, coincide com a inauguração de uma exposição na Brotéria, em Lisboa, que estará patente até 27 de Novembro e que “apresenta as duas instalações sonoras arquetípicas Ich - Atemobjekt (1970) e Namenklang (1995), de Hans Otte, assim como uma selecção representativa de partituras e desenhos seus, complementados por fotografias biográficas, nomeadamente da autoria da filha do compositor, a fotógrafa Silvia Otte”.

Homenagem a John Cage

“A exposição, que conta ainda com a obra Air - Hommage an Hans Otte, John Cage und den Klang der Klänge (2019/20), de Ingo Ahmels, que parte de um texto que Hans Otte escreveu em homenagem a John Cage, segue depois o percurso realizado pelo festival, permanecendo por cerca de um mês em cada cidade (inaugurações em Évora, a 4 de Dezembro; Guimarães, a 8 de Janeiro, e Viseu, a 7 de Abril)”, adianta a organização.

A 4 de Novembro, o Goethe-Institut, em Lisboa, acolhe uma conferência, realizada em colaboração com o Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM - NOVA FCSH), na qual “a lendária pianista Margaret Leng Tan [se] junta aos curadores do festival, Joana Gama e Ingo Ahmels, para uma reflexão sobre os percursos tão singulares quanto distintos de Hans Otte e John Cage, dois compositores unidos por uma boa amizade e uma admiração mútua”. A conferência irá decorrer também em Évora (2 de Dezembro) e em Guimarães (7 de Janeiro).

A conferência antecipa o concerto Oriente: Ocidente - Cage: Otte, que se estreia em Lisboa a 6 de Novembro. De acordo com a organização, trata-se de “um concerto para dois pianos, numa ‘sala de concertos preparada’, idealizado por Ingo Ahmels (concepção e design sonoro) em homenagem a Hans Otte, e que teve a sua estreia em 2006, tendo sido editado pela WERGO em 2008”.

“Nessa ocasião, a interpretação contou com dois pianistas masculinos –​ Elmar Schrammel e Philipp Vandré –, sendo agora intencional a escolha de duas mulheres pianistas para a interpretação das obras-primas para piano de John Cage e Hans Otte. Margaret Leng Tan, uma das intérpretes mais conceituadas da música experimental americana, considerada pelo The New York Times como ‘a rainha do toy piano’, e que trabalhou de forma próxima com John Cage, interpreta uma selecção da obra seminal para piano preparado Sonates and Interludes, do compositor americano, enquanto a reconhecida pianista portuguesa Joana Gama interpreta uma selecção dos ciclos O Livro dos Sons e O Livro das Horas de Hans Otte”, lê-se no comunicado.

Joana Gama leva depois o Livro dos Sons a Évora (4 de Dezembro), Guimarães (8 de Janeiro) e Viseu (6 de Abril).

A programação do festival inclui ainda “a estreia mundial da peça de teatro musical J-CHOES, J'ai faim, dedicada aos compositores John Cage, Hans Otte e Erik Satie, da autoria de Lou Simard e Ingo Ahmels. A peça, que se destina a três actores pianistas e conta com a interpretação de Margaret Leng Tan, no papel de John Cage, Joana Gama, no papel de Hans Otte, e Ingo Ahmels, no papel de Erik Satie, será apresentada a 8 de Abril, em Viseu, no Teatro Viriato, e a 11 de Abril, em Lisboa, no Goethe-Institut.