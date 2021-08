A ascensão e o legado de Obama numa América em confronto com a sua história racial

É possível olhar para o percurso pessoal e político de Barack Obama fora do contexto da história racial dos Estados Unidos? O realizador Peter Kunhardt (True Justice: Bryan Stevenson’s Fight For Equality; John McCain: Por Quem os Sinos Tocam; King in the Wilderness) diz-nos claramente que não. Diz-nos, aliás, precisamente o contrário. Seja por causa do ambiente social e mediático da época, por responsabilidade ou irresponsabilidade dos seus protagonistas ou resultado da mera percepção pública do momento histórico, a ascensão e o legado do primeiro Presidente negro do país são, para Kunhardt, indissociáveis do contínuo julgamento que os norte-americanos fazem da sua própria História e identidade.