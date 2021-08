Português resiste. Médias baixam até 3 valores nas outras disciplinas mais concorridas

Notas dos exames nacionais de Matemática, Física e Química e Biologia e Geologia recuam para valores mais próximos do habitual, antes das regras especiais seguidas no ano passado terem feito disparar os resultados.

As médias dos exames nacionais de Matemática A, Física e Química e Biologia e Geologia caíram entre 2 e 3 valores face ao ano passado.

Os resultados, divulgados esta segunda-feira pelo Ministério da Educação, estão bem mais próximos do que era habitual em anos anteriores, confirmando que as regras especiais seguidas nas provas do secundário do ano passado, devido à pandemia, foram responsáveis pelos resultados extraordinários que se verificaram.

Entre as disciplinas mais concorridas, a excepção é Português, que mantém a mesma média.