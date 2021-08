Ordem dos Médicos reclama rápida revisão do parecer da DGS sobre vacinação de adolescentes

Bastonário Miguel Guimarães defende que a decisão da DGS está a criar “desigualdades brutais” entre as crianças e famílias que podem ir ao médico e ter acesso a uma prescrição para poderem ser vacinadas e as que não têm.

A Ordem dos Médicos (OM) contestou esta segunda-feira a decisão da Direcção-Geral da Saúde (DGS) que recomendou a vacinação contra a covid-19 dos jovens entre os 12 e os 15 anos com doenças de risco ou com indicação médica, considerando que “cria desigualdades” entre as famílias, e reclamou a rápida revisão deste parecer.