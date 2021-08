“Casa aberta” para vacinação deve estar disponível esta terça-feira para maiores de 30 anos

Sistema de senhas através do telemóvel idealizado para evitar filas nos centros “casa aberta” já está a ser testado em alguns locais e deverá ser generalizado na próxima semana.

A modalidade “casa aberta” deverá passar a estar acessível a partir desta terça-feira às pessoas com idade igual ou superior a 30 anos e já com outras vacinas além da da Janssen em centros de vacinação que tenham outras marcas disponíveis, prevê o coordenador da task force (grupo de trabalho) responsável pelo plano de vacinação contra a covid-19, vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Se tudo correr bem, antevê ainda, a partir da próxima semana já será possível tirar senhas através do telemóvel para que os utentes que recorram à “casa aberta” possam escolher o horário e evitar filas.