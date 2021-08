Propostas sobre criminalização da ocultação de riqueza dividem agentes da justiça

A solução jurídica sobre como se pode punir os altos quadros públicos que enriqueçam sem justificação não é consensual entre os agentes da justiça, a avaliar pelos pareceres sobre as propostas que estão na Assembleia da República. O Conselho Superior da Magistratura (CSM) alertou para o risco de inconstitucionalidade do projecto de lei do PS sobre a penalização da ocultação de riqueza, que propõe uma solução jurídica semelhante à avançada pelo BE, CDS, PAN, PEV e IL. Este parecer contrasta com a opinião mais favorável da Ordem dos Advogados e do Conselho de Prevenção contra a Corrupção. Já o Conselho Superior do Ministério Público mostrou acentuadas reservas.