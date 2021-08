Greve de funcionários judiciais não teve impacto nas candidaturas autárquicas

O fim do prazo para a apresentação de candidaturas às eleições autárquicas não terá sofrido qualquer impacto da greve dos funcionários judiciais que termina esta terça-feira. Ao PÚBLICO, António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, lembra que os serviços mínimos foram mantidos e que “a maior parte dos candidatos fizeram a entrega das candidaturas já antes do período da greve”. Por isso, também o sorteio da ordem das candidaturas nos boletins de voto previsto para esta terça-feira deverá decorrer sem contratempos, tal como aconteceu com a entrega de candidaturas esta segunda-feira (não confirmando as preocupações levantadas pelo PS).