O Mezze Escola quer formar refugiados e imigrantes na área da restauração

Em 2017 o Mercado de Arroios via nascer o restaurante Mezze, pautado por uma característica diferente: além de servir comida do Médio Oriente, todos os funcionários eram refugiados sírios. Na época, antes da grande abertura, tinha sido estabelecido um protocolo com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa (EHTL) no qual os refugiados recebiam uma formação de um mês que os capacitava e diminuía a dificuldade em encontrar emprego por falta de experiência laboral.