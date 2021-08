O Estado de direito está garantido na Europa?

Confiança no sistema político

Em 2013, Ranking 0-10, inquérito a pessoas de mais de 16 anos

Os do costume. No topo da lista dos países onde existe maior confiança no sistema político, aparecem os países que também já lideram os índices de confiança na polícia e no sistema legal. Apesar de a ordem não ser sempre a mesma, Suíça, Finlândia, Dinamarca e Noruega aparecem sempre destacados no topo da lista. No fundo da lista, estão os países do Sul: Grécia, Espanha, Itália e Portugal — com a intromissão da Eslovénia.