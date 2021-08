Eunice Muñoz internada no Hospital de Santa Cruz

A actriz Eunice Muñoz foi internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, esta segunda-feira, avança a TVI. A neta, Lídia Muñoz, confirmou o estado de saúde da avó nas redes sociais negando as primeiras notícias publicadas que avançavam que a actriz teria sofrido um enfarte e um AVC.

“As notícias que vieram a público sobre a minha avó não são verdadeiras. Ela está realmente internada mas não sofreu nenhum enfarte nem AVC. Peço que respeitem a sua recuperação e a privacidade de toda a família”, escreveu Lídia Muñoz.

Aos 92 anos e depois de completar 80 anos de carreira, Eunice Muñoz foi condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em Abril deste ano, com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

Para se despedir oficialmente dos palcos, a avó partilhou o estrelato com a neta, de 30 anos. São duas gerações n’ A Margem do Tempo, peça de Franz-Xaver Kroetz feita de um intenso diálogo entre acção e música, no caso de Nuno Feist.