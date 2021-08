Os vinhos portugueses segundo o director de bebidas da Fundação elBulli

Diz que “o vinho na Espanha é emocionante, na França é mais introspectivo”. Considera que “os franceses se dedicam mais aos seus próprios vinhos e à sua cultura”, enquanto “os ingleses levam e consideram o papel de sommelier de uma forma muito séria”. Entre 2000 e 2011, fez parte da equipa de sommeliers do que foi provavelmente o restaurante mais famoso do mundo, o catalão elBulli. E, após a decisão de Ferran Adrià de transformar o icónico restaurante, durante vários anos votado como o melhor a nível mundial, numa fundação (dedicada à investigação e à criatividade culinária), prosseguiu, como director do departamento de bebidas. Entre 12 e 14 de Agosto, Ferran Centelles será um convidado muito especial no Six Senses Douro Valley: vai partilhar o seu conhecimento enológico em várias provas e jantares com harmonizações.

Provador de vinhos com presença habitual nos painéis de jurados de provas internacionais, Centelles é co-presidente do júri espanhol do Decanter World Wine Awards (DWWA), o maior concurso de vinhos do mundo, além de presidente do júri de sommeliers do International Taste Institute. No Six Senses Douro Valley será o responsável por um “programa” enológico que começará com uma prova privada de vinhos do Douro (120€ por pessoa), no dia 12 pelas 17h30. No dia seguinte, à mesma hora, será a vez de vinhos do Porto Premium se servirem numa prova privada (150€ por pessoa) e, à noite, haverá um jantar vínico da Real Companhia Velha no restaurante Vale de Abraão (220€ por pessoa). Para o último dia, sábado, 14 de Agosto, reserva-se nova prova privada de vinhos do Douro e à noite a despedida será com outro jantar vínico, desta feita harmonizando petiscos portugueses com Protótipo Wines (vinhos naturais produzidos nas regiões do Douro e Távora-Varosa) na Wine Library.

Com vários prémios no currículo - melhor Sommelier de Espanha (Ruinart) em 2006, foi ainda galardoado com Prémio Nacional de Gastronomia em 2011 (juntamente com David Seijas), em 2013 recebeu o prémio de melhor profissional pela Academia Catalã de Gastronomia e em 2020 recebeu o WSET Outstanding Prémio Alumni -, Centelles tem estado, nos últimos anos, também envolvido na empreitada quase faraónica que é o projecto Sapiens Del Vino da Fundação elBulli. Com o objectivo de desenvolver a enciclopédia sobre vinho mais importante da história, Centelles, juntamente com uma equipa multidisciplinar que inclui cientistas, filósofos, historiadores, jornalistas e outros sommeliers, já publicou quatro dos setes tomos previstos. O mais recente, editado em Dezembro de 2020, era talvez um dos mais esperados e nele a influência do sommelier (que com Ferran Adrià é o coordenador de todo o projecto) é mais decisiva: El vino en el restaurante disseca o papel de um sommelier nos tempos modernos, desde o ponto de vista do negócio, da psicologia, da tecnologia do serviço, da inovação e das harmonizações, por exemplo.

Não é a primeira incursão de Ferran Centelles na escrita: Qué vino con este pato? foi o primeiro livro que publicou, em 2016, e já em 2020 editou Las 100,75 preguntas que siempre quiso hacer sobre el vino; de 2021 é o ensaio The Bottle 18. É colaborador do site da crítica de vinhos inglesa Jancis Robinson.

Entre 12 e 15 de Agosto saber-se-á o que pensa dos vinhos portugueses - e da atitude dos portugueses perante os vinhos.