Sindicatos recusam “medidas isoladas” para valorizar salários no OE 2022

Governo quer valorizar salários dos técnicos superiores no próximo Orçamento do Estado. Sindicatos exigem discutir o problema dos salários e das carreiras de forma transversal.

O Governo quer incluir no Orçamento do Estado (OE) para 2022 medidas para valorizar os salários dos técnicos superiores da função pública, acelerando a sua progressão na carreira e criando diferentes posições remuneratórias no momento da entrada para quem tem um mestrado ou doutoramento. Mas os sindicatos contestam e sublinham que o "problema nas carreiras gerais não se situa apenas nos técnicos superiores"