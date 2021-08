Novo Banco lucra 137 milhões no primeiro semestre

O Novo Banco fechou o primeiro semestre do ano com um lucro de 137 milhões de euros, prolongando a série de resultados trimestrais positivos iniciada este ano, depois de fechado o plano de reestruturação que obrigou a injecções totais de 3,4 mil milhões de euros pelo Fundo de Resolução.

As contas do banco liderado por António Ramalho explicam-se por três factores, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela instituição: um volume muito menor de provisões e imparidades de créditos face ao período homólogo, nomeadamente aquelas relacionadas com a pandemia; uma melhoria da actividade comercial e uma evolução das taxas de juro no mercado que impulsionou o saldo de operações financeiras.