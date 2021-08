Insolvência da Dielmar põe em risco oito milhões de apoio do Estado

O Estado pode vir a perder oito milhões de euros com a Dielmar. Esse foi o montante que injectou, ao longo dos últimos anos, naquela empresa familiar com sede em Alcains, Castelo Branco, com mais de 300 trabalhadores e 56 anos de história e que na sexta-feira pediu a insolvência, depois de fechar para férias. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, censura a gestão da empresa e contraria o argumento da administração que, num comunicado, sustentou que, ao fim de “várias crises”, a Dielmar "sucumbiu à pandemia”.