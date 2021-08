Galp compra projectos solares em Espanha

Acordo com Enerland permitiu aquisição de portefólio com 220MW de capacidade de produção.

A Galp comprou à espanhola Enerland um portefólio de projectos em energia renovável, em várias fases de desenvolvimento, que lhe darão uma capacidade agregada de produção de 220 megawatts (MW).

Segundo informação disponibilizada pela empresa, a operação compreende três projectos nas Comunidades Autónomas de Castela e Leão e Aragão totalizando 161 MW em estado avançado de desenvolvimento, e com arranque comercial previsto para 2023. O acordo, cujos montantes de investimento não foram divulgados, envolve também a aquisição de um cluster de projectos que totalizam 62 MW em Saragoça.

“Este acordo insere-se na estratégia da Galp que visa o crescimento de um portefólio competitivo de geração renovável e está alinhado com as orientações de alocação de capital apresentadas em Junho no Capital Markets Day”, afirma a empresa, com comunicado.

A Galp anunciou a intenção de ter mais de 4 GW em operação até 2025 e 12 GW até 2030. Com esta expansão no portefólio, a capacidade total a 100% de produção de energia renovável da Galp aumenta para 4,1 GW na Península Ibérica, dos quais 926 MW já se encontram em operação.