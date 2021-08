Liliana Cá sem recorde e sem medalha

Tinha sido uma promessa feita após as qualificações. Um novo recorde nacional chegaria para uma medalha, mas Liliana Cá não andou perto de um novo máximo e acabou por ser quinta na final do lançamento de disco nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A portuguesa andou perto do pódio e chegou a estar, temporariamente, no terceiro lugar, mas nunca conseguiu melhorar a marca que fez ao segundo ensaio, 63,93m. Quando Liliana parecia estar em crescendo no concurso, começou a chover torrencialmente no Estádio Olímpico e as provas técnicas que estavam em acção - qualificação da vara feminina e disco feminino - foram interrompidas.

A portuguesa ainda fez um lançamento à chuva, em que escorregou, mas esse nulo não lhe seria creditado. Quando voltou à competição, já não parecia com o mesmo foco do início, teve três lançamentos nulos consecutivos e já nem sequer avançou para o sexto e último ensaio.

E Liliana Cá tinha razão quando disse que um novo recorde lhe daria uma medalha. Mesmo a marca que vale como recorde de Portugal desde Março passado - 66,40m - daria para a medalha de bronze. A cubana Yaime Pérez ficou no terceiro lugar com 65,72m. Quanto aos lugares mais altos, foram para a norte-americana, que lançou a 68,98m e ficou com o ouro, enquanto a alemã Kristin Pudenz ficou a prata graças a um novo recorde pessoal de 66,86m.