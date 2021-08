O que ainda há para acompanhar na jornada olímpica

Liliana Cá na final do disco e Lorène Bazolo nas meias-finais dos 200m, decisões no atletismo, na ginástica e no futebol feminino

O dia olímpico começou com Patrícia Mamona a subir ao pódio para receber a medalha de prata do triplo salto e ao final da manhã terá Liliana Cá na final do lançamento de disco, depois de Lorène Bazolo correr as meias-finais dos 200m. A jornada vai prosseguir a ritmo intenso no Estádio Olímpico, bem como no Ariake Centre, com mais três finais individuais de ginástica artística.

As competições de vela foram adiadas por falta de vento e a participação portuguesa na segunda metade da jornada centra-se no atletismo. Lorène Bazolo corre a partir das 11h25 as meias-finais dos 200m, depois de ter sido segunda na sua série esta madrugada, com 23,21s. A seguir, Liliana Cá será a terceira representante portuguesa numa final técnica em Tóquio, depois de Auriol Dongmo ter terminado no quarto lugar no peso e Mamona ter conseguido no triplo salto a segunda medalha olímpica para a comitiva nacional em Tóquio. Liliana Cá, que se estreia em Jogos Olímpicos, foi oitava na qualificação para a final e tem a 12ª melhor marca do ano, com 66,40 metros.

O disco feminino será a primeira final da sessão da tarde no atletismo, seguida dos 3000m obstáculos masculinos (13h15) e depois dos 5.000m femininos. A primeira final para a holandesa Sifan Hassan, campeã do mundo dos 1500m e dos 10.000m, que assumiu em Tóquio o triplo desafio de lutar por essas duas distâncias mais os 5.000m. Já correu esta madrugada as eliminatórias nos 1.500m, onde terminou em primeiro a sua série mesmo depois de uma queda.

Este será ainda o penúltimo dia de competição na ginástica artística. A partir das 9h decidem-se as finais individuais masculinas de argolas e salto cavalo, bem como a final feminina de exercícios de solo. Na ausência de Simone Biles e com uma competição mais aberta, atenção à brasileira Rebecca Andrade, a viver uns Jogos Olímpicos fantásticos: ganhou ouro no salto neste domingo e antes tinha sido prata na final “all-around”, graças precisamente ao exercício de solo.

Esta segunda-feira marcou também o arranque de várias modalidades, como a canoagem, a natação sincronizada ou o ciclismo de pista, que terá a primeira final, de equipas femininas, às 10h. No desporto equestre, termina o Concurso Completo de Equitação, com a final por equipas (9h) e individual (12h45). O dia inclui ainda as meias-finais do torneio feminino de futebol, que começam com um duelo entre vizinhas no EUA-Canadá (9h) e seguem com o Austrália-Suécia (12h).