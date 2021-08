Escalar uma parede de 15m em cinco segundos é possível

Modalidade vai fazer a sua estreia em Jogos Olímpicos em Tóquio, com o início da competição a acontecer no dia 3 de Agosto. 40 atletas - 20 homens e 20 mulheres - vão lutar pelas seis medalhas em disputa e dois deles conquistar o título de primeiro campeão olímpico da escalada desportiva.

Velocidade, boulder e dificuldade (lead). Muito provavelmente, estas palavras não lhe dirão nada em concreto, no entanto, estamos perante as três vertentes que a partir desta terça-feira vão estar em competição na escalada desportiva em Tóquio. A modalidade vai fazer a sua estreia em Jogos Olímpicos e vai decorrer no Parque de Desportos Urbano de Aomi.