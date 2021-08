Canoagem: Fernando Pimenta chega às meias-finais com vitória na série

O canoísta português Fernando Pimenta qualificou-se sem dificuldades para as meias-finais do K1 1000m, em Tóquio, ao vencer a terceira série, com o tempo de 3m40,323s.

Na estreia nos Jogos Olímpicos de 2020, o minhoto dominou a série do início ao fim, desacelerando de forma evidente nos últimos metros, depois de ter garantido confortavelmente o acesso às meias-finais, que se disputam na terça-feira.

Quem também se qualificou para as meias-finais, mas em K1 200m, foi Teresa Portela, um pouco antes. A portuguesa terminou a série no segundo lugar, em 42,050 segundos, a 362 milésimos da vencedora, a chinesa Mengdie Yin.

“Gostava de ter ganho a eliminatória. Tenho a noção de que não fiz a minha prova perfeita. Sou das que largo melhor e não consegui. Acontece muito na minha primeira regata, não sei porquê”, afirmou a atleta à agência Lusa.

Já Joana Vasconcelos esteve mais discreta e falhou mesmo o apuramento directo na mesma distância, ao terminar na quinta posição. No Sea Forst Waterways, a portuguesa concluiu o percurso em 43,059 segundos, a 1,961 segundos da vencedora, a húngara Dora Lucz, e vai disputar os quartos-de-final.