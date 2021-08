Canadá e Suécia na final do torneio de futebol feminino em Tóquio

Canadianas derrotaram as norte-americanas por 1-0 e estão pela primeira vez numa final olímpica, onde vão defrontar a Suécia, que venceu a Austrália pelo mesmo resultado.

As meias-finais do torneio de futebol feminino jogaram-se esta segunda-feira, com o Canadá e a Suécia a carimbarem um lugar na final.

A selecção do Canadá derrotou a dos Estados Unidos da América, campeão mundial, por 1-0. Um golo solitário de Jessie Fleming, aos 74 minutos de grande penalidade, colocou as canadianas, pela primeira vez, numa final olímpica.

No final do encontro, a futebolista norte-americana Megan Rapinoe admitiu os erros cometidos pela equipa e não escondeu a decepção. “Obviamente não foi o nosso melhor jogo. Não foi o nosso melhor torneio. Não tivemos [o que era necessário] hoje. Demasiados erros da nossa parte. Eu sentia que o espaço estava lá para nós. Nós só não conseguíamos lá chegar”, disse em declarações à NBC.

O Canadá, que nas duas últimas Olimpíadas conquistou a medalha de bronze, vai agora lutar pela medalha de ouro frente à Suécia, que venceu a Austrália por 1-0, com um golo de Fridolina Rolfö.

Esta é a segunda vez que as suecas marcam presença numa final olímpica, depois de há cinco anos terem perdido a medalha de ouro para a Alemanha, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Com este resultado a selecção australiana vai também pela primeira vez disputar uma medalha olímpica - a de bronze diante dos EUA.

O jogo de atribuição da medalha de bronze do torneio de futebol feminino está marcado para quinta-feira, dia 5 de Agosto, enquanto a disputa pela medalha de ouro vai acontecer na sexta-feira, dia 6.