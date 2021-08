Benfica, Paços de Ferreira e Santa Clara já conhecem próximos adversários na UEFA

Benfica pode encontrar PSV Eindhoven ou Midtjylland no play-off da Liga dos Campeões. Na Liga conferência, o Paços de Ferreira vai ter pela frente o Tottenham, de Nuno Espírito Santo, enquanto o Santa Clara pode medir forças com o Sochi ou o Partizan.

O sorteio do play-off da Liga dos Campeões, que aconteceu esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, ditou que o Benfica pode medir forças com os holandeses do PSV Eindhoven ou com os dinamarqueses do Midtjylland, caso ultrapasse o Spartak Moscovo, de Rui Vitória, clube que vai defrontar já esta quarta-feira na terceira pré-eliminatória da prova.

Caso se confirme o embate entre PSV e Benfica, esta será a quinta vez que os dois emblemas se encontram. Já o confronto diante do Midtjylland será uma estreia.

Também o Paços de Ferreira e o Santa Clara ficaram a conhecer os adversários, se passarem a terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, a nova competição da UEFA.

Se vencer o Larne – jogo da primeira mão marcado para esta quinta-feira -, a equipa da “capital do móvel” vai ter pela frente o Tottenham, clube treinado por Nuno Espírito Santo, nos play-off da prova. A primeira mão acontece a 19 de Agosto, em Portugal, e a segunda em Londres, no dia 26.

Já o Santa Clara vai ter, teoricamente, um adversário mais acessível: os russos do Sochi ou os sérvios do Partizan. Para chegar ao play-off da Liga Conferência, a formação insular terá de derrotar o Olimpija Ljubljana na terceira pré-eliminatória.

O Santa Clara recebe os eslovenos esta quinta-feira e viaja até à Eslovénia no dia 12 de Agosto.