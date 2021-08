Atletismo: Marta Pen e Salomé Afonso eliminadas nos 1500 metros

Atleta portuguesa chocou com uma adversária na derradeira volta e perdeu contacto com o grupo da frente.

Marta Pen e Salomé Afonso falharam nesta segunda-feira o acesso às meias-finais dos 1500 metros femininos nos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, não foram além do 10.º e do 13.º lugares, respectivamente, nas eliminatórias, com marcas que não permitiram a repescagem.

Aos 28 anos, Marta Pen registou o tempo de 4m07,33s numa prova em que se manteve no grupo da frente até aos últimos 200 metros. Nessa altura, quando tentava não perder o contacto no ataque final, chocou com uma adversária (a marroquina Rababe Arafi) e acabou por ser ultrapassada e terminar a prova em esforço.

Seria necessário terminar entre as seis primeiras classificadas - que se apuravam directamente - ou ser uma das seis mais rápidas entre as restantes atletas de todas as séries para seguir em frente, algo que não veio a confirmar-se, até porque atleta do Benfica ficou longe dos 4m03,99s do recorde pessoal.

Idêntico destino teve Salomé Afonso, ao concluir a sua série com o tempo de 4m10,80s, terminando no 37.º lugar das eliminatórias, bem acima do seu recorde pessoal (4m07,98s).