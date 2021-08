Atletismo: Lorène Bazolo apura-se para as meias-finais dos 200m

Portuguesa terminou a quinta série na segunda posição, com 23,21s.

A portuguesa Lorène Bazolo conseguiu, aos 38 anos, o apuramento para as meias-finais dos 200m nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao terminar a série no segundo lugar, com 23,21s, garantiu uma vaga na próxima ronda, a partir das 11h25 desta segunda-feira.

“Agora vou tentar fazer igual ao que fiz. Senti-me feliz na corrida, sem stress, sem pensar em nada. Trabalhamos sempre pelos recordes, damos tudo... O que posso pensar é em correr tecnicamente bem, dar tudo e acreditar que o resultado vai sair”, resumiu a atleta do Sporting à RTP, sobre a possibilidade de bater o recorde nacional, que pertence a Lucrécia Jardim (22,88s).

A segunda série dos 200m foi ganha por Anthonique Strachan, das Bahamas, com 22,76s, enquanto uma das favoritas, a jamaicana Shericka Jackson, desacelerou de tal forma nos últimos metros que caiu para o quarto lugar (23,26s).