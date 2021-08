Atleta que recusou regressar à Bielorrússia vai pedir asilo à Polónia

A velocista Krystsina Tsimanouskaya, de 24 anos, pediu a protecção da polícia japonesa para não ser obrigada a embarcar num voo com destino à Bielorrússia. Passou a noite no aeroporto de Tóquio, em segurança, acompanhada pelas autoridades do Japão, pelo Comité Olímpico Internacional e pela ONU, e pediu já asilo à Polónia, um dos dois países europeus que lhe oferecera ajuda.

Criticada pela televisão nacional bielorrussa, que condenou o seu comportamento “antipatriótico”, a atleta foi castigada por criticar publicamente os treinadores, que a incluíram sem o seu conhecimento nas estafetas de 4x400m. Por causa disso, foi-lhe dito que deveria fazer as malas e foi levada para o aeroporto de Tóquio contra a sua vontade. Isto na véspera de correr os 200m – a prova que originalmente a levou aos Jogos Olímpicos.

Próximos da velocista ouvidos pelo diário francês Le Monde esta segunda-feira confirmam que já decidiu pedir asilo à Polónia, um processo que deverá desenrolar-se nos próximos dias. O país europeu oferecera-lhe “um visto humanitário e a liberdade para prosseguir a sua carreira desportiva” no país, como escreveu no Twitter Marcin Przydacz, “número dois” do Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco.

O mesmo fizera a República Checa, através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Jakub Kulhanek, que afirmara que a embaixada em Tóquio estava pronta a ajudá-la a pedir um visto que lhe permitiria depois “pedir protecção internacional” no país.

“Estivemos em contacto com ela ontem à noite e esta manhã e ela sente-se bem e em segurança”, afirmou o porta-voz do COI Mark Adams, citado pelo diário britânico The Guardian. “O nosso primeiro dever de cuidado é com ela, e é isso que estamos a cumprir”, disse. “Durante a noite, ela foi a uma esquadra da polícia acompanhada por alguém de [organização dos Jogos] Tóquio 2020. A ACNUR [Agência das Nações Unidas para os Refugiados] está envolvida e a polícia continua envolvida.”

Tsimanouskaya foi retirada da equipa nacional de forma abrupta, no domingo, e decidiu que não regressaria à Bielorrússia. “Estão a tentar tirar-me do país sem a minha autorização”, disse, ainda no domingo, à agência Reuters, explicando que tinha falado “no Instagram sobre a negligência dos nossos treinadores”.

No poder desde 1994, Alexander Lukashenko foi reeleito o ano passado numas eleições consideradas fraudulentas pela oposição, União Europeia e Estados Unidos, e que desencadearam a maior vaga de contestação de sempre contra o regime.

A repressão, que marcou sempre o seu regime, foi a arma usada contra manifestantes pacíficos. Em Junho, a relatora da ONU para a Bielorrúsia, Anais Marin, denunciava os “crimes sem precedentes no alcance e gravidade”, com mais de 35 mil pessoas presas arbitrariamente e dezenas de milhares obrigadas a fugir, descrevendo ainda o uso de “violência generalizada contra os manifestantes, casos de desaparecimentos forçados, acusações de tortura e maus-tratos”.

Alguns desportistas de elite juntaram-se aos protestos, apesar de contarem com financiamento do Governo. Vários foram presos, incluindo a basquetebolista olímpica Yelena Leuchanka e o atleta do decatlo Andrei Krauchanka. Outros foram retirados das equipas nacionais.

No fim de Maio, a Bielorrússia desviou mesmo um avião comercial europeu para deter um jornalista e activista crítico, Roman Protasevich, de 26 anos, que tinha asilo político na Lituânia e permanece preso em Minsk.