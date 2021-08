Francisco Belo: “Fazer ginásio em garagens em que mal posso dar um saltinho…”

O representante português no lançamento do peso masculino, que entra em acção nesta terça-feira, falou ao PÚBLICO sobre as contingências da preparação e sobre as expectativas.

Há muitos médicos/estudantes de medicina na comitiva portuguesa em Tóquio. Muitos deles já competiram – Catarina Costa (judo), Rui Bragança (taekwondo) ou Irina Rodrigues (disco) – e, nesta terça-feira, entra outro deles em acção, Francisco Belo, o representante português no lançamento do peso masculino. Em conversa com o PÚBLICO, o atleta do Benfica fala da sua preparação em tempo de pandemia e do que espera fazer nestes Jogos Olímpicos.