Segunda, na TV: uma homenagem a Zeca Afonso, marcianos agressivos e aventuras no mar profundo

CINEMA

Marte Ataca!

AXN Movies, 17h31

Os habitantes de Marte decidem vir à Terra. Os terráqueos ficam entusiasmados com a ideia e pensam que a visita dos extraterrestres será benéfica para o planeta. Toda a gente se prepara para receber os seres que chegam do espaço, mas os marcianos têm outros planos. O objectivo deles é destruir o planeta. E tudo por puro divertimento! No meio da confusão, os humanos tentam desesperadamente sobreviver. Entre eles, destaca-se um grupo que irá juntar um jornalista e a sua namorada, um cientista de renome, o Presidente dos EUA e a sua família, um rapaz do Kansas acompanhado pela avó e o cantor Tom Jones. Uma comédia de acção realizada por Tim Burton, com um cartaz encabeçado por Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Danny DeVito, Michael J. Fox ou Tom Jones.

Doze Homens em Fúria

TVCine Edition, 22h

Um dos mais célebres dramas de tribunal jamais transpostos do palco para o cinema. A peça de Reginald Rose é propícia a grandes interpretações, tendo por tema o debate entre os 12 membros de um júri que têm de decidir da culpa ou da inocência do acusado. Tudo se centra na sala em que estão reunidos, mas a câmara do realizador Sidney Lumet e a montagem não deixam sentir o “peso” do palco. Neste filme de conjunto, Lee J. Cobb sobressai como jurado, entre actores como Henry Fonda ou E.G. Marshall.

O Rio

RTP2, 23h02

Sendo o filho mais velho de uma família pobre e numerosa, Aslan é incumbido de cuidar dos irmãos mais novos e fazê-los cumprir as tarefas atribuídas pelo pai. Mas, forçado a crescer demasiado depressa, tem dificuldade em fazer valer a sua autoridade. Tudo se agrava quando outro rapaz chega à aldeia e lhes mostra o seu tablet e jogos de computador. Fascinados com a tecnologia, os mais pequenos sentem-se atraídos pelo novo amigo e tornam-se cada vez mais desobedientes às ordens de Aslan. Essa circunstância, aparentemente banal, dará origem a uma tragédia. Um filme assinado pelo cazaque Emir Baigazin, que completa a trilogia iniciada no filme Lições de Harmonia (2014) e continuada em The Wounded Angel (2016), onde o realizador nos mostra as dificuldades vividas pelas populações das zonas rurais do seu país.

DOCUMENTÁRIOS

José Afonso, Traz Outro Amigo Também

RTP1, 21h01

Hoje, 2 de Agosto, Zeca Afonso faria 92 anos. Umas das figuras mais importantes da história portuguesa – pelas suas canções e pela sua consciência política contra um regime fascista – é homenageada pela RTP1. Este documentário apresenta-nos, entre entrevistas, actuações e reportagens retiradas dos arquivos da RTP, o próprio José Afonso a falar da sua carreira e da sua obra.

Lendas das Profundezas Marinhas

Odisseia, 16h

Jacques Cousteau não era o único explorador da família e inspirou os seus netos a seguir os seus passos mundo afora – ou, neste caso, mar adentro. Lendas das Profundezas Marinhas é uma série documental semanal em estreia que, em quatro episódios, acompanha os irmãos Céline e Fabien Cousteau nas suas aventuras nos mares, para explorarem e darem a conhecer alguns dos mistérios dos oceanos profundos.

MÚSICA

O Cantinho do Zeca

RTP1, 21h58

A homenagem à figura de Zeca Afonso continua, depois do documentário José Afonso, Traz Outro Amigo Também, com um concerto que o celebra. Com direcção artística do músico Agir e um palco recheado de convidados, o Teatro Capitólio recebe a “geração-filha” de Zeca Afonso para o evocar nesta noite especial. Com Carolina Deslandes, Lura, Marisa Liz, Tatanka, Joana Alegre, Cláudia Pascoal, Irma e Sara Correia.

DESPORTO

Jogos Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

RTP2, 7h e 21h04

Ao entrar em Agosto, começamos a chegar aos últimos dias de provas destes Jogos Olímpicos. Depois de uma manhã dedicada ao que está a acontecer em Tóquio, à noite, exibem-se os melhores momentos do dia.