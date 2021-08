Cruel Summer, a série adolescente que libertou Jessica Biel da espera por um telefonema

“Sou demasiado velha para me limitar a estar sentada à espera”, diz a actriz sobre o projecto que agora produz e que sucede a The Sinner . Três Verões nos anos 1990, duas adolescentes em mudança e a lidar com a violência, uma série que chega à Amazon Prime dia 6.

O título remeterá diferentes gerações para diferentes canções — das Bananarama, de Taylor Swift — e é no meio delas e dos seus anos 1980 e século XXI que está Cruel Summer, a série sobre violência e adolescência passada ao longo de três Verões dos anos 1990 com produção da actriz Jessica Biel (The Sinner) e que encontrou sucesso na Primavera passada nos EUA. Chega agora a Portugal, via Amazon Prime Video, com boas críticas e com um mistério a ajudar a passar de episódio a episódio até chegar ao 10.º e final.