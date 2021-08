O violinista Tobias Feldmann e o pianista Boris Kusnezow interpretaram Beethoven. A Akademie für Alte Musik Berlin trouxe a integral dos Concertos Brandeburgueses de J. S. Bach. E a 43.ª edição do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim encerrou com mais dois concertos de excelência.

