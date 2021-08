Novas provas mostram que os neandertais já pintavam as grutas

Se os neandertais nos deixaram realmente as primeiras formas de arte no interior de grutas tem suscitado debate científico nos últimos anos, mas uma equipa de que faz parte o arqueólogo português João Zilhão expõe novos argumentos a favor deste comportamento simbólico naqueles humanos extintos há cerca de 30 mil anos. Para tal, a equipa apresenta esta segunda-feira os resultados da análise a pigmentos vermelhos encontrados numa formação rochosa no interior da gruta de Ardales, em Málaga, Espanha.