Uma semana de férias fora de casa? Quase quatro em cada dez portugueses não pode

Essa forma de privação material ultrapassa os 70% entre as pessoas que vivem abaixo do limiar da pobreza, como Ana Lino ou Júnia Valente.

Aos anos que Ana Lino não passa uma semana de férias fora de casa. Em toda a sua vida, só teve essa experiência entre os oito e os 12 anos, quando os pais iam acampar a poucos quilómetros de casa, na Praia da Lomba, na margem esquerda do Douro, no concelho de Gondomar. Dias inteiros a brincar na água, no areal, na área de piqueniques e campismo.