Crianças saudáveis só poderão ser vacinadas com declaração médica

O Ministério da Saúde confirmou neste domingo, em respostas ao PÚBLICO, que as crianças entre os 12 e os 15 anos poderão ser vacinadas contra a covid-19, mesmo sem doenças associadas, desde que tenham uma declaração médica a favor da vacinação.

“De acordo com a recomendação da Direcção-Geral da Saúde, entre os 12 e 15 anos, e para além dos casos de comorbilidades, a vacina é possível por indicação médica. Portanto, cabe aos pais decidir levar os filhos ao médico para que este determine se recomenda a toma da vacina”, precisou fonte do gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido.

Este esclarecimento foi avançado horas depois de o Presidente da República ter afirmado, a partir do Brasil, que a vacinação das crianças saudáveis é um processo que “continua aberto à livre escolha dos pais”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou este sábado que as autoridades de saúde não proibiram a vacinação contra a covid-19 para crianças saudáveis, considerando que “esse espaço continua aberto à livre escolha dos pais”. “As autoridades sanitárias não proibiram a vacinação no caso de as crianças não terem doenças ou patologias. Esse espaço continua aberto à livre escolha dos pais”, disse, acrescentando que “pode fazer a diferença”, nomeadamente para a frequência de escolas, haver crianças vacinadas “que possam certificar essa vacinação”.

Em resposta por escrito ao PÚBLICO, o presidente do Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos, Jorge Amil, vinca que “a definição das normas da DGS faz-se por documentos próprios e não por meros anúncios orais. Não tenho conhecimento das regras específicas que a DGS vai emitir ou de formulários próprios. Por essa razão encontra-se também a aguardar “clarificação”.

Jorge Amil adianta, contudo, o seguinte: “Se a decisão for a que foi sugerida pelo Senhor Presidente da República, bastará ir ao centro de vacinação e pedir a sua dose. Não é razoável sugerir que os médicos se limitem a emitir um documento ‘a pedido’ sem que o seu juízo profissional defina quem deve ou não receber o documento médico ( indicação de vacina, prescrição de exame ou de tratamento)…”

Pais preferem esperar

“O Governo não comenta declarações do senhor Presidente da República”, precisou ainda o Ministério da Saúde, adiantando que a recomendação feita pela DGS no final da semana será naturalmente tida em conta, tal como o são todas as recomendações [deste organismo] para os processos de tomada de decisão por parte do Governo”.

Nesta sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde anunciou que, para já, Portugal só vai vacinar para já os jovens dos 12 aos 15 anos que têm doenças de risco para a covid-19. “A doença é, nestas idades, ligeira. Também nestas idades, as crianças que apresentam comorbilidades têm um risco mais grave. Estima-se que existam 410 mil pessoas no grupo etário entre os 12 e os 15 anos. Nestas, muitas já têm imunidade conferida pela infecção”, esclareceu a directora-geral de Saúde. Graça Freitas lembrou também que a Agência Europeia de Medicamentos emitiu um alerta para a vacinação desta faixa etária, vincando que na União Europeia ainda não houve tempo suficiente para saber se existiram complicações com a inoculação de jovens e crianças.

Em declarações ao PÚBLICO, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), Jorge Ascenção, considerou que é “sempre positivo vincar a liberdade de escolha dos pais”, desde que “não se coloque em causa a segurança das crianças e do colectivo”: “Confiamos nas autoridades de saúde porque têm informação que lhes permite saber qual a melhor decisão. Havendo ainda dúvidas sobre a segurança da toma das vacinas por parte de crianças, deve-se aguardar ais algum tempo”.

Também o epidemiologista Carmo Gomes, que integra a Comissão Técnica de Vacinação contra o covid-19 afirma que “só a Direcção-Geral de Saúde poderá esclarecer” como se formalizar a vacinação “com base numa decisão individual”. Carmo Gomes especifica ainda que a comissão técnica e a DGS “não recomendaram a vacinação universal das crianças dos 12 aos 15 anos, mas não impedem que a vacina seja administrada numa base de decisão individual”.

O PÚBLICO aguarda também esclarecimentos por parte da DGS,