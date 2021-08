Um capítulo de Um Ano de Cão, primeiro livro de Allison Hilborn-Tatro

Nessa primeira noite com Niki e Coco, decidida a preservar aquilo que construíra com tanto esforço ao longo de tanto tempo, jurei a mim mesma que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para integrar aquelas cadelas na minha rotina de forma rápida e harmoniosa. Não se tratava apenas de manter a tranquilidade da minha casa; no meu entender, tratava-se da minha sobrevivência.