Nossos avós, nossos tesouros

Já vivi mais anos sem os meus avós presentes do que aqueles em que convivi com eles. E nem por isso as memórias parecem menores ou mais esmorecidas. A semana que passou arrancou com o Dia dos Avós e convidámos algumas personalidades a recordarem a melhor memória que guardam ou, para quem ainda tem a sorte de os ter, virão a guardar dos avós: o médico intensivista Gustavo Carona, a escritora Catarina Raminhos, a actriz Lídia Muñoz, o nutricionista Pedro Carvalho, a jornalista Isabel Stilwell, a enfermeira Carmen Garcia, a compositora Ana Stilwell e o realizador Miguel Gonçalves Mendes responderam ao pedido.

Mas o Dia dos Avós não gira apenas à volta de memórias, mas muito em torno da necessidade de combater o preconceito em relação à idade e a exclusão social dos mais velhos. Para o neurologista Martinho Pimenta o segredo está na reciprocidade na estimulação cognitiva entre avós e netos.

Também a psicóloga e investigadora Teresa Castanho defende que a proximidade emocional entre netos e avós protege ambos da depressão, fortalece a auto-estima, optimiza o envelhecimento cognitivo e mantêm-nos fisicamente activos — tudo essencial numa vida saudável dos nossos avós.

E, como prova de tudo isto, contamos a história da amizade entre Mary, de 99 anos, e o vizinho Benjamin, que tem apenas 2 (os dois na foto em baixo, de Sarah Olson via The Washington Post)​. Um relato de isolamento, vida e renascimento. Para a idosa, Ben é um “querido amigo”. É que, confessa, “é difícil não o amar”. Já o pequeno Benjamin não passa um dia sem a sua companheira de brincadeira.

Outro assunto que esteve na ordem do dia foi a importância da saúde mental no desporto, depois de Simone Biles ter desistido de lutar por uma medalha e ter confessado estar a passar por um momento complicado: “É uma merda quando se luta contra a própria cabeça”, confessou a norte-americana, depois de ter desistido da final colectiva da ginástica artística nos Jogos Olímpicos, a decorrerem em Tóquio, e antes de se saber que também não iria disputar a prova de all around.

Em entrevista, o psicólogo do desporto Sidónio Serpa deixou o alerta: os atletas “não podem pôr os ovos todos no mesmo cesto”, uma vez que, às vezes, lamenta, “o projecto desportivo é o projecto de vida — e quando acaba um, acaba outro”. E, ressalvando que não há informações suficientes para avaliar o episódio com a ginasta norte-americana, reconheceu no mesmo uma enorme relevância “para habituar as pessoas em geral a assumirem que há questões relacionadas com a saúde mental, que são determinantes — e que são tão determinantes quanto as questões da saúde física”.

A psicóloga Vera Ramalho concorda ao escrever como Simone Biles surpreendeu em Tóquio e pôs o mundo a falar sobre a saúde mental e sobre a elevada pressão a que os atletas de alta competição estão sujeitos para corresponder às expectativas da equipa e do país que representam.

Ainda em foco nos Jogos Olímpicos continuam a estar os uniformes desportivos das mulheres. Depois de, na ginástica, as atletas alemãs terem optado por se apresentarem de fato completo — uma indumentária prevista no regulamento, mas criada para situações associadas à cultura e religião —, no badminton, as jogadoras foram contra a Federação Mundial da modalidade, que há uma década queria que todas usassem saias, de forma a tornar o desporto mais “feminino e “atraente”, e hoje usam o que lhes apetece: vestidos, saia-calção, calções, hijabs…

De Tóquio também chegou uma história romântica: a da esgrimista argentina María Belén Pérez Maurice, que perdeu a medalha, mas ganhou um marido. Momentos depois de ter sido eliminada, foi surpreendida pelo pedido de casamento de Lucas Guillermo Saucedo, seu treinador e companheiro há 17 anos. E disse: “Sim!”.

Em termos de romantismo, também somaram pontos Ben Affleck e Jennifer Lopez que, depois de quase 20 anos de se terem apaixonado, assumiram o namoro, com a fotografia de um beijo no Instagram da cantora:

Do lado dos cuidados do corpo, um estudo australiano volta a lançar o alerta sobre as ervas medicinais e os suplementos dietéticos, que estão associados a lesões hepáticas graves. Por isso, o melhor será seguir os conselhos de Adriana Alves, personal trainer e especialista de exercício físico no Fit Tejo, e apostar na actividade física — para saber mais é ouvir o último episódio do podcast Vitamina P.

Ainda esta semana, o Questionário de Proust foi respondido pelo escritor Bruno Vieira Amaral, que confessa que o que mais o irrita nos outros é “o excessivo à-vontade”; pela dirigente do CDS Margarida Bentes Penedo, que afirma que, entre as pessoas vivas, “talvez” a que mais despreze seja Francisco Louçã; pelo vice-presidente do Banco Europeu do Investimento e antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, que considera como o seu maior tesouro “a liberdade de espírito”; pelo deputado do PS Sérgio Sousa Pinto que aponta entre os seus heróis nomes como Churchill, Orwell, Mário Soares e Vasco Pulido Valente; pelo especialista em Saúde Pública Tiago Correia que admite que “perder tempo a esperar” é o que mais o “tira do sério”; e pelo director-adjunto de informação da RTP, Carlos Daniel, que afirma identificar-se com Aristides de Sousa Mendes “por acreditar que, com menor ou maior alcance, todos podemos fazer do mundo um sítio melhor”.

A terminar, e porque para muita gente Agosto é sinónimo de férias, o especialista em cibersegurança Bruno Castro deixou-nos oito dicas para nos mantermos em segurança enquanto estivermos longe de casa. É que, diz, “o cibercrime não tira férias”.

Uma boa semana e um excelente querido mês de Agosto.

